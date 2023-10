Der Diri­gent Chris­tian Thie­le­mann (64) wird Ehren­mit­glied der Wiener Staats­oper. Wie das Haus am Montag mitteilte, erfolgt die Ernen­nung nach seinem Dirigat von Richard Strauss« „Die Frau ohne Schatten“ am kommenden Samstag (14. Oktober). Die Ehrung werden Theresia Nieder­müller vom Bundes­mi­nis­te­rium für Kunst, Kultur, öffent­li­chen Dienst und Sport sowie Staats­opern­di­rektor Bogdan Roščić im Beisein des Publi­kums vornehmen.

Chris­tian Thie­le­mann

Der in Berlin gebo­rene Thie­le­mann debü­tierte 1987 mit „Così fan tutte“ im Haus am Ring. Seitdem diri­gierte er unter anderem Premie­ren­pro­duk­tionen von „Tristan und Isolde“ und „Hänsel und Gretel“, eine Musi­ka­li­sche Neuein­stu­die­rung von „Die Meis­ter­singer von Nürn­berg“ sowie den gesamten „Ring des Nibe­lungen“, „Parsifal“, „La traviata“ und „Le nozze di Figaro“. Auch die Première von „Die Frau ohne Schatten“ zum 150-jährigen Jubi­läum der Wiener Staats­oper 2019 hat er geleitet. Die Vorstel­lung am kommenden Samstag wird sein 59. Staats­opern-Abend am Pult sein. Kürz­lich wurde Thie­le­mann mit dem Öster­rei­chi­schen Musik­thea­ter­preis für die „Beste musi­ka­li­sche Leitung“ ausge­zeichnet.

