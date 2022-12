Der Regis­seur Tobias Kratzer wird neuer Inten­dant der Hambur­gi­schen Staats­oper. Der 42-Jährige über­nehme zum 1. August 2025 die Nach­folge von Georges Delnon, teilte die Kultur­be­hörde am Freitag mit. Der Beschluss des Aufsichts­rats der Staats­oper sei einstimmig gewesen.

Tobias Kratzer

„Mit Tobias Kratzer können wir einen der derzeit span­nendsten Regis­seure für die Inten­danz der Hambur­gi­schen Staats­oper gewinnen“, sagte Hamburgs Kultur­se­nator Carsten Brosda (SPD). Der gebür­tige Lands­huter habe die Findungs­kom­mis­sion mit einem klaren und ambi­tio­nierten Zukunfts­ent­wurf für die Oper über­zeugt. Das Haus werde mit Kratzer auch neues Publikum anspre­chen und sich weiter in die Stadt­ge­sell­schaft öffnen.

Nach mehr als 15 Jahren als frei­schaf­fender Regis­seur finde er es an der Zeit, seine Erfah­rungen im deut­schen und inter­na­tio­nalen Opern­be­trieb in den Dienst eines Hauses zu stellen, erklärte Kratzer. Dadurch wolle er nicht nur die Rezep­tion einzelner Werke, sondern die Gattung und Insti­tu­tion Oper als Ganzes einen Schritt weiter in die Zukunft bringen. „Als regie­füh­render Inten­dant werde ich konti­nu­ier­lich an der Hambur­gi­schen Staats­oper insze­nieren und die musi­ka­li­sche wie szeni­sche Spiel­kultur des Hauses in den kommenden Jahren mit prägen“, sagte er.

Kratzer hat Kunst­ge­schichte, Philo­so­phie und Wissen­schafts­theorie in München und Bern sowie Opern- und Schau­spiel­regie an der Thea­ter­aka­demie August Ever­ding studiert. Seine Regie­ar­beiten wurden viel­fach ausge­zeichnet. So erhielt er 2018 den Thea­ter­preis „Der Faust“ des Deut­schen Bühnen­ver­eins für die Insze­nie­rung der „Götter­däm­me­rung“ am Badi­schen Staats­theater Karls­ruhe. 2020 wählten ihn die Kritiker der Zeit­schrift „Opern­welt“ zum „Regis­seur des Jahres“ und seinen „Tann­häuser“ bei den Bayreu­ther Fest­spielen zur „Auffüh­rung des Jahres“.

Der jetzige Hamburger Inten­dant Delnon leitet das Haus seit der Saison 2015⁄ 16 . Sein Vertrag wurde zwischen­zeit­lich um fünf Jahre verlän­gert und endet im Sommer 2025.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.