Gabriel Feltz wird neuer Gene­ral­mu­sik­di­rektor des Thea­ters Kiel. Der Haupt­aus­schuss der Landes­haupt­stadt hat seiner Wahl am Mitt­woch zuge­stimmt, wie die Stadt mitteilte. Der Verwal­tungsrat des Thea­ters bestellte den 52-Jährigen zum 15. August 2024 als neues Vorstands­mit­glied und GMD.

Gabriel Feltz (2.v.l.)

Der Vertrag des gebür­tigen Berli­ners hat eine Lauf­zeit von fünf Jahren mit Option auf Verlän­ge­rung. Er folgt auf Benjamin Reiners, der seinen bis Sommer 2024 laufenden Vertrag nicht verlän­gert.

Feltz ist seit 2013 Gene­ral­mu­sik­di­rektor am Theater Dort­mund und seit 2017 auch Chef­di­ri­gent der Belgrader Sinfonie. An beiden Orten ist er noch bis zum Ende der Saison 2024⁄ 25 gebunden. Seine dortigen vertrag­li­chen Verpflich­tungen wolle er zumin­dest teil­weise noch erfüllen und gleich­zeitig schon Aufgaben in Kiel über­nehmen, hieß es. Dies sei bereits mit beiden Häusern und deren Spiel­plänen abge­stimmt.

Bürger­meis­terin und Kultur­de­zer­nentin Renate Treutel sprach von einer sehr guten Nach­richt für das Kieler Kultur­leben. „Schneller als gedacht haben wir nun die Nach­folge für Benjamin Reiners gere­gelt und können direkt loslegen mit der Vorbe­rei­tung der nächsten Spiel­zeit.“ Feltz bedankte sich für die große Zustim­mung: „Das ist ein kräf­tiger Rücken­wind für meinen Start in Kiel, auf den ich mich sehr freue.“

Feltz hat an der Hoch­schule für Musik Hanns Eisler Berlin studiert. Nach einer Assis­tenz bei Gerd Albrecht an der Hamburger Staats­oper war er von 1995 bis 1997 am Theater Lübeck und anschlie­ßend am Theater Bremen enga­giert. Von 2000 bis 2005 war er Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Theater & Phil­har­monie Thüringen und von 2004 bis 2013 Chef­di­ri­gent der Stutt­garter Phil­har­mo­niker.

