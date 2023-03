Wegen eines Warn­streiks verschiebt die Staats­oper Hamburg die für Sonntag (12. März) geplante Première von Giacomo Puccinis „Il trit­tico“. Das habe die Geschäfts­füh­rung nach Gesprä­chen mit der Gewerk­schaft ver.di am Freitag entschieden, teilte das Haus mit. Die Neupro­duk­tion soll nun am kommenden Mitt­woch erst­mals aufge­führt werden.

Staats­oper Hamburg

Die Première zu verschieben, sei ein schwerer Schritt, sagte Staats­opern­in­ten­dant Georges Delnon. „Bei allem Verständnis für die Belange der Strei­kenden trifft diese streik­be­dingte Absage am Sonntag ganz beson­ders unser Publikum und die Künst­le­rinnen und Künstler.“ Dabei gehe es um viel mehr als den wirt­schaft­li­chen Verlust an der Ticket­kasse. Die Reper­toire-Vorstel­lungen „Lucia di Lammer­moor“ am (heutigen) Freitag und „Tosca“ am Samstag würden konzer­tant ange­boten. Die Première von „Il trit­tico“ wolle man dem Publikum jedoch unver­än­dert und ohne tech­ni­sche Einschrän­kungen präsen­tieren. „Die künst­le­ri­sche Qualität steht für uns an erster Stelle.“

Die Gewerk­schaft ver.di fordert für die rund 2,5 Millionen Beschäf­tigten des öffent­li­chen Dienstes von Bund und Kommunen eine Anhe­bung der Einkommen um 10,5 Prozent, mindes­tens aber 500 Euro monat­lich. In Hamburg streiken an diesem Wochen­ende Mitar­beiter der Staats­oper und der Stadt­rei­ni­gung sowie am Freitag der Hafen­be­hörde.

