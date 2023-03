Kathrin Kondaurow bleibt fünf weitere Jahre Inten­dantin der Staats­ope­rette Dresden. Ihr Vertrag wurde bis 2029 verlän­gert, teilte die Landes­haupt­stadt Dresden am Freitag mit. Seit ihrem Amts­an­tritt 2019 habe sie mit dem künst­le­ri­schen Team des Hauses „Impulse gesetzt, eine behut­same wie inspi­rie­rende Moder­ni­sie­rung des Genres begonnen und neue Publi­kums­schichten ange­spro­chen“, sagte Kultur­bür­ger­meis­terin Anne­katrin Klepsch (Linke).

Kathrin Kondaurow

Die 1983 in Berlin gebo­rene Kondaurow bezeich­nete es als großes Geschenk, die Staats­ope­rette als großes Haus des unter­hal­tenden Musik­thea­ters weiterhin gestalten und für alle Gene­ra­tionen öffnen zu können. Unter­hal­tung werde oftmals belä­chelt, „aber hoch­wer­tige Unter­hal­tung ist große Kunst, die an diesem Haus auf höchstem Niveau in allen Genres gezeigt werden kann und weithin nach außen strahlt“. Es sei ihr ein großes Anliegen, diese Exzel­lenz image­prä­gend weiter voran­zu­bringen, und zugleich den 2016 eröff­neten Neubau der Staats­ope­rette im Gebiet des ehema­ligen Kraft­werks Mitte als bedeu­tenden Kultur­standort inner­halb Dres­dens nach­haltig zu etablieren.

