Der Opern­di­rektor des Thea­ters Bonn, Andreas K. W. Meyer, ist tot. Wie das Haus am Montag „mit großer Bestür­zung“ mitteilte, starb der Musik­dra­ma­turg und ‑publi­zist am Karsamstag infolge von Herz­ver­sagen. Er wurde 64 Jahre alt.

Andreas K. W. Meyer (1958–2023)

Der 1958 in Biele­feld gebo­rene Meyer studierte Kompo­si­tion, Musik­wis­sen­schaft, Kunst­ge­schichte und Germa­nistik. 1987 begann er eine Tätig­keit als freier Kritiker, unter anderem für die „Frank­furter Rund­schau“ und verschie­dene Radio­sender. Von 1993 bis 2003 wirkte er als Musik­dra­ma­turg an der Oper Kiel, zuletzt als stell­ver­tre­tender Opern­in­ten­dant unter Inten­dantin Kirsten Harms. 2004 wech­selte er zusammen mit ihr an die Deut­sche Oper Berlin, deren Chef­dra­ma­turg er bis 2012 war.

Zur Spiel­zeit 2013⁄ 14 berief ihn der Gene­ral­inten­dant des Thea­ters Bonn, Bern­hard Helmich, zu seinem Stell­ver­treter und Opern­di­rektor. Meyers beson­deres Augen­merk als Drama­turg galt der Wieder­be­le­bung zu Unrecht in Verges­sen­heit gera­tener Werke der Opern­li­te­ratur, vor allem des frühen 20. Jahr­hun­derts. Zuletzt arbei­tete er an der ersten unge­stri­chenen Wieder­auf­füh­rung von Franz Schre­kers „Der singende Teufel“.

