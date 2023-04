Die Neuin­sze­nie­rung der Richard-Strauss-Oper „Die Frau ohne Schatten“ bei den Oster­fest­spielen Baden-Baden hat eine Platz­aus­las­tung von 95 Prozent erreicht. Das sei ein Rekord­ergebnis in der Geschichte des Festi­vals, sagte Fest­spiel­haus-Inten­dant Bene­dikt Stampa am Montag zum Abschluss. Die Musiker der Berliner Phil­har­mo­niker und ihr Chef­di­ri­gent Kirill Petrenko hätten zusammen mit dem Opern­en­semble in den vergan­genen zehn Tagen Außer­ge­wöhn­li­ches geleistet.

Fest­spiel­haus Baden-Baden

Das Orchester war in der Oper sowie in sinfo­ni­schen Konzerten und in 13 Kammer­kon­zerten zu erleben. Vor allem Künst­le­rinnen hätten das dies­jäh­rige Festival geprägt, betonte Stampa: „Die Sänge­rinnen Elza van den Heever, Miina-Liisa Värelä, Elena Pankra­tova, Michaela Schuster, Elsa Benoit, Julia Lezhneva und Diana Damrau gehörten ebenso dazu wie Regis­seurin Lydia Steier, Diri­gentin Emma­nu­elle Haïm und Lite­ratur-Nobel­preis­trä­gerin Herta Müller.“

Im kommenden Jahr steht erneut eine Oper von Richard Strauss (1864–1949) im Mittel­punkt der Oster­fest­spiele Baden-Baden. Philipp Stölzl soll „Elektra“ neu insze­nieren. Zu den Solisten zählen Nina Stemme in der Titel­partie, Elza van den Heever (Chry­so­t­hemis), Michaela Schuster (Klytäm­nestra) und Johan Reuter (Orest). Im Konzert­pro­gramm werden die geor­gi­sche Geigerin Lisa Bati­a­sh­vili und der kana­di­sche Pianist Jan Lisiecki erwartet.

Ab 2026 veran­stalten die Berliner Phil­har­mo­niker ihre Oster­fest­spiele wieder in Salz­burg, wo sie seit 1967 jähr­lich Opern­auf­füh­rungen erar­beitet haben. Die Verbin­dung nach Baden-Baden will das Orchester jedoch weiterhin pflegen. Geplant sind jähr­liche Konzert-Resi­denzen im Fest­spiel­haus.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.