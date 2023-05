Die Deut­sche Oper am Rhein hat ihre Besu­cher nach der Corona-Pandemie zurück­ge­holt. „Das Publikum ist wieder da“, sagte Gene­ral­inten­dant Chris­toph Meyer am Mitt­woch in Düssel­dorf. Nach einem „äußerst verhal­tenen“ Saison­start hätten sich die Zuschau­er­zahlen ab Spät­herbst gut entwi­ckelt. Zwischen November 2022 und April 2023 lag die Auslas­tung bei rund 72 Prozent und habe damit fast das Vor-Corona-Niveau erreicht.

Chris­toph Meyer

Mit neuen künst­le­ri­schen Formaten und Maßnahmen habe man Stamm­pu­blikum zurück­ge­wonnen und neue Zuschauer ange­zogen. So reagierten die beiden Häuser in Düssel­dorf und Duis­burg mit der Aktion „Zahl so viel du willst!“ auf finan­zi­elle Unsi­cher­heiten infolge der Infla­tion.

In der kommenden Spiel­zeit plant die Rhein­oper sieben Neupro­duk­tionen. Mit Richard Wagners „Parsifal“ stimmt Axel Kober auf seine letzte Saison als Gene­ral­mu­sik­di­rektor ein. Regie führt Michael Thal­heimer, der auch Peter Tschai­kow­skys „Eugen Onegin“ insze­niert. Als Auftrags­kom­po­si­tion kommt die Oper „Septem­ber­so­nate“ von Manfred Trojahn auf die Bühne. Vitali Alek­seenok diri­giert die Urauf­füh­rung, Johannes Erath setzt das kammer­mu­si­ka­lisch besetzte Werk in Szene.

