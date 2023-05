Zum 300. Geburtstag des Gambisten und Kompo­nisten Carl Fried­rich Abel stiftet die Stadt Köthen einen Preis mit dessen Namen. Mit der Auszeich­nung würdige die Stadt heraus­ra­gende Leis­tungen bei der Pflege und Vermitt­lung der Musik ihres berühmten Sohnes. Die ersten Preis­träger sind Günter von Zadow und Leonore von Zadow-Reich­ling mit ihrem Musik­verlag Edition Günters­berg, wie Ober­bür­ger­meister Bernd Hauschild am Mitt­woch bekanntgab.

Pres­se­ge­spräch Abel-Fest Köthen

Der 1723 gebo­rene Abel war Schüler von Johann Sebas­tian Bach, Mitglied der Dresdner Hofka­pelle und etablierte sich in London als bekann­tester Viola-da-gamba-Solist seiner Gene­ra­tion sowie als Konzert­un­ter­nehmer und Kompo­nist. Die Edition Günters­berg hat seit 2008 etwa 150 Werke Abels veröf­fent­licht, der über­wie­gende Teil davon in Erst­aus­gaben. Damit hat der Verlag das umfang­reichste Reper­toire an Gamben­musik und die meisten Ausgaben Abel­scher Musik. Hinzu kamen Beset­zungen bis zu Solo­kon­zerten und Sinfo­nien. Nach fünf­jäh­riger Arbeit hat Günter von Zadow kürz­lich ein neues Abel-Werk­ver­zeichnis veröf­fent­licht.

Der Abel-Preis ist mit 2.500 Euro dotiert und soll alle zwei Jahre vergeben werden. Die erste Verlei­hung findet im Rahmen eines vier­tä­gigen Musik­festes zu Ehren des Kompo­nisten statt. Vom 22. bis 25. Juni sind unter der künst­le­ri­schen Leitung des Gambisten Thomas Fritzsch Musiker aus euro­päi­schen Ländern, den USA und Austra­lien einge­laden. Dabei sollen unter anderem drei Sinfo­nien Abels zur Erst­auf­füh­rung kommen.

