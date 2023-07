Gut zwei Wochen vor Beginn der Bayreu­ther Fest­spiele musste die Titel­partie der Eröff­nungs­pre­miere neu besetzt werden. Am Montag­morgen hat Joseph Calleja seine Mitwir­kung abge­sagt. „Aufgrund einer hart­nä­ckigen Hals­ent­zün­dung wurde mir von meinem Arzt geraten, mich von der aktu­ellen Parsifal-Produk­tion hier in Bayreuth zurück­zu­ziehen“, zitierten die Veran­stalter den Tenor auf ihrer Website.

Andreas Schager

Umge­hend habe sich Andreas Schager bereit­erklärt, die Rolle zu über­nehmen. Der Öster­rei­cher singe den Parsifal bereits in den beiden Sitz­proben am (heutigen) Montag. Die Beset­zung des Erik im „Flie­genden Holländer“ soll bald­mög­lichst bekannt­ge­geben werden.

Schager springt auch als Sieg­fried in „Götter­däm­me­rung“ ein. Stephen Gould hat vor einer Woche aus gesund­heit­li­chen Gründen seine Mitwir­kung auf dem Grünen Hügel abge­sagt. Der US-Ameri­kaner war auch für zwei Titel­par­tien vorge­sehen. In Tristan und Isolde“ über­nimmt Clay Hilley, in „Tann­häuser“ Klaus-Florian Vogt.

Die Richard-Wagner-Fest­spiele zogen im vorigen Jahr mit 29 Auffüh­rungen im Fest­spiel­haus mehr als 50.000 Zuschauer an. Weitere 8.000 Besu­cher kamen zu zwei Open-Air-Konzerten im Fest­spiel­park.

