Hermann Schneider bleibt drei weitere Jahre Inten­dant des Landes­thea­ters Linz. Der Aufsichtsrat der OÖ Theater und Orchester GmbH verlän­gerte den Vertrag des gebür­tigen Kölners am Montag bis 2029, wie der Aufsichts­rats­vor­sit­zende, Landes­haupt­mann Thomas Stelzer, bekanntgab. Schneider leitet das Haus mit Musik­theater und Schau­spiel seit 2016.

Hermann Schneider und Thomas Stelzer

In seiner bishe­rigen Amts­zeit habe der Inten­dant dem Landes­theater seine Prägung mitge­geben, sagte Stelzer. „Der Anspruch, neue künst­le­ri­sche Wege zu gehen, verleiht unserem Landes­theater so ganz eigene, charak­te­ris­ti­sche Hand­schrift.“ Der Publi­kums­zu­spruch bestä­tige den einge­schla­genen Weg.

Schneider bedankte sich für das ihm entge­gen­ge­brachte Vertrauen. „Die Heraus­for­de­rung der kommenden Jahre wird sein, den »Turn­around«, der uns heuer beim Publikum nach Corona gelungen ist, zu verste­tigen“, erklärte er. Nun ließen sich auch Projekte auf längere Sicht, etwa bei Kopro­duk­tionen, wieder planen.

Das Landes­theater Linz ist eine der größten Kultur­ein­rich­tungen Öster­reichs und das größte Theater im Bundes­land Ober­ös­ter­reich. Es verfügt über drei Spiel­stätten. Das Große Haus wurde 1803 als Land­stän­di­sches Theater eröffnet. 1957 kamen die Kammer­spiele an der Prome­nade hinzu. 2013 erhielt das Landes­theater das Musik­theater am Volks­garten, in dem seither Oper und Operette, Ballett sowie die neuge­grün­dete Musi­cal­s­parte und das Bruckner Orchester Linz spielen.

