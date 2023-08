Der kana­di­sche Pianist Tony Yun erhält den dies­jäh­rigen Lotto-Förder­preis des Rheingau Musik Festi­vals. Das teilten die Veran­stalter am Donnerstag mit. Die Verlei­hung der mit 15.000 Euro dotierten Auszeich­nung soll am kommenden Sonntag (13. August) im Rahmen eines Konzertes in Schloss Johan­nis­berg statt­finden.

Tony Yun

Der 2001 in Toronto gebo­rene Yun sei ein weiterer junger, kana­di­scher Pianist auf der Über­hol­spur, erklärte die Jury. „Sein Spiel beein­druckt durch eine Kombi­na­tion aus tech­ni­scher Bril­lanz, jugend­li­chem Élan und erfri­schender Natür­lich­keit. Neben seiner sympa­thi­schen Ausstrah­lung, ange­nehmen Beschei­den­heit und faszi­nie­renden Virtuo­sität, spielt sich dieser junge Spit­zen­mu­siker vor allem durch seine einfühl­samen, fast poeti­schen Inter­pre­ta­tionen direkt in die Herzen des Publi­kums.“ Zudem setzt sich der Künstler bereits in seinen jungen Jahren aktiv für die musi­ka­li­sche Bildung ein. „Seine Fähig­keit, seine Passion auf verständ­liche und zugäng­liche Weise zu vermit­teln, macht ihn zudem zu einem weiteren wich­tigen und wert­vollen Botschafter der klas­si­schen Musik“, hieß es.

Der Förder­preis des Rheingau Musik Festi­vals wird seit 2009 verliehen. Er soll junge Talente auf dem Weg nach ganz oben unter­stützen, erklärte der Geschäfts­führer von Lotto Hessen, Martin Blach. Bishe­rige Preis­träger waren unter anderem Sebas­tian Manz (Klari­nette), Vestard Shimkus und Chris­to­pher Park (beide Klavier), Pablo Fernandéz und Sheku Kanneh-Mason (beide Cello) und im vorigen Jahr der finni­sche Diri­gent Tarmo Pelko­koski.

