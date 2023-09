Die Silber­mann-Tage haben diesem Jahr 8.000 Besu­cher ange­zogen. Das seien so viele wie noch nie, teilten die Veran­stalter am Sonntag mit. Für die Konzerte wurden 4.500 Tickets verkauft, weitere 3.500 Menschen kamen zu kosten­freien Formaten wie dem Fami­li­en­fest oder dem parallel veran­stal­teten XVI. Inter­na­tio­nalen Silber­mann-Orgel­wett­be­werb.

Preis­träger Silber­mann-Wett­be­werb

„Dass wir dabei neben unseren tradi­tio­nellen Konzert­be­su­chern auch so viele neue Kreise wie Fami­lien und jüngere Menschen errei­chen konnten, ist ein beson­derer Erfolg“, resü­mierte der Künst­le­ri­sche Leiter Albrecht Koch. „Gerade nach den Pandemie-Jahren haben wir gespürt, wie sehr die Menschen solche Erleb­nisse brau­chen: Live-Konzerte an beson­deren Orten hören und dabei ganz nah an den Musi­kern dran sein.“

Unter dem Motto „Bach & Silber­mann“ gab es knapp 30 Konzerte mit renom­mierten Künst­lern und talen­tierten Nach­wuchs­mu­si­kern, die zwei Genies der Barock­zeit – den Kompo­nisten Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) und den Orgel­bau­meister Gott­fried Silber­mann (1683–1753) – in den Blick nahmen. Das Abschluss­kon­zert im Frei­berger Dom gestal­teten der Thoman­erchor und die Preis­träger des Silber­mann-Wett­be­werbs. Am Vorabend hatte sich der 23-jährige Leip­ziger Student Kilian Homburg vor Ryan Chan aus China und Johannes Güdelhöfer (Deutsch­land) durch­ge­setzt. Neben Preis­gelder von insge­samt 14.000 Euro erhalten sie die Möglich­keit, Konzerte an Silber­mann-Orgeln und weiteren berühmten histo­ri­schen Instru­menten in Deutsch­land und darüber hinaus zu geben.

Die 1990 gegrün­dete Silber­mann-Gesell­schaft veran­staltet Konzerte, Exkur­sionen, Tagungen sowie Kinder- und Jugend­pro­jekte zum Thema Orgel. Alle zwei Jahre finden die Silber­mann-Tage statt, ein Musik­fes­tival mit inter­na­tio­nalem Orgel­wett­be­werb, das hoch­ka­rä­tige Künstler und Nach­wuchs­or­ga­nisten aus aller Welt anzieht.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.