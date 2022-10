Bei den Auftritten von Diri­gent Teodor Curr­entzis und seinem Ensemble musi­cAe­terna in Baden-Baden und Dort­mund wird das Programm geän­dert. Anstatt der geplanten konzer­tanten Auffüh­rungen der Wagner-Oper „Tristan und Isolde“ erklingt die „Messa da Requiem“ von Giuseppe Verdi, teilten das Fest­spiel­haus Baden-Baden und das Konzert­haus Dort­mund am Montag mit. In den vergan­genen Wochen habe sich abge­zeichnet, dass zu den Vorstel­lungen Ende November nicht mehr alle geplanten Solisten zur Verfü­gung stehen.

Teodor Curr­entzis

„Wir haben daraufhin mit Teodor Curr­entzis und seinem Ensemble (…) nach einer gleich­wer­tigen Alter­na­tive gesucht und sind dabei ange­sichts der aktu­ellen Situa­tion in der Ukraine gemeinsam zu der Über­zeu­gung gelangt, keine andere Oper, sondern ein zur Situa­tion passen­deres Stück auszu­wählen“, erklärten die Inten­danten Bene­dikt Stampa und Raphael von Hoens­broech. Das Verdi-Requiem sei ein heraus­ra­gendes großes Werk der Musik­ge­schichte, das in der aktu­ellen Lage „als State­ment verstanden werden darf“.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.