Der russi­sche Pianist Roman Borisov (19) hat den dies­jäh­rigen Kissinger Klavier­Olymp gewonnen. Auf den zweiten Platz kam Tony Siqi Yun (Jahr­gang 2001), teilten die Veran­stalter des Musik­fes­ti­vals Kissinger Sommer am Montag mit. Der Kana­dier erhielt auch den Publi­kums­preis. Der dritte Preis ging an den 25-jährigen Ariel Lanyi aus Israel. Die Preis­ver­lei­hung fand am Sonntag statt.

Kissinger Klavier­Olymp 2022

Der Kissinger Klavier­Olymp wurde zum 20. Mal veran­staltet. Der Wett­be­werb hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Preis­träger in weitere Enga­ge­ments zu vermit­teln. Alle sechs Teil­nehmer dieses Jahres sind im Programm des Kissinger Sommers 2023 zu erleben. Zudem werden sie durch die Zusam­men­ar­beit mit anderen Veran­stal­tern auf ihrem Karrie­reweg unter­stützt.

Mit fast 1.300 verkauften Tickets im Rossini-Saal und im Max-Litt­mann-Saal in Bad Kissingen konnte der Wett­be­werb den Angaben zufolge die „starke“ Auslas­tung des Vorjahres halten.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.