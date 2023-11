Die Baye­ri­sche Staats­oper hat bei den Inter­na­tional Opera Awards 2023 den Preis als bestes Opern­en­semble gewonnen – zum zweiten Mal nach 2018. Zudem wurde ihre Insze­nie­rung von Sergej Prokof­jews „Krieg und Frieden“ (Regie: Dmitri Tcher­niakov) als beste Neupro­duk­tion ausge­zeichnet. Anstatt im Land der Vorjah­res­sieger – den Opern­häu­sern Lwiw und Odessa in der Ukraine – fand die Preis­ver­lei­hung am Montag­abend im Teatr Wielki, der Polni­schen Natio­nal­oper in Warschau, statt.

Inter­na­tional Opera Awards 2023

Zwei Auszeich­nungen gingen auch an die Nieder­län­di­sche Natio­nal­oper – in der Kate­gorie Nach­hal­tig­keit und für die beste Urauf­füh­rung, Alex­ander Raskatovs „Animal Farm“. Den Preis als bester Regis­seur erhielt der lang­jäh­rige Inten­dant und Chef­re­gis­seur der Komi­schen Oper Berlin, Barrie Kosky. Die Titel Sänger des Jahres gingen an die russi­sche Mezzo­so­pra­nistin Aigul Akhmets­hina und den US-ameri­ka­ni­schen Tenor Michael Spyres. Mit dem Young Singers Award wurde der polni­sche Bariton Andrzej Filończyk prämiert. Sir Antonio Pappano erhielt den Diri­gen­ten­preis – wie schon bei der ersten Vergabe 2013. Der Leser­preis des „Opera“-Magazins ging an die US-ameri­ka­ni­sche Sopra­nistin Nadine Sierra.

Für ihr Lebens­werk wurde die US-ameri­ka­ni­sche Mezzo­so­pra­nistin Marilyn Horne ausge­zeichnet. Die 89-Jährige gelte als „eine der heraus­ra­genden Vertre­te­rinnen der Vokal­kunst des 20. Jahr­hun­derts“, hieß es in der Begrün­dung. Horne war unter anderem 26 Jahre lang an der Metro­po­litan Opera New York tätig, trat in mehr als 1.300 Lieder­abenden auf und veröf­fent­lichte über 100 Aufnahmen. Seit ihrem Rückzug von der Konzert­bühne widmet sie sich der Ausbil­dung junger Sänger.

Die Inter­na­tional Opera Awards werden seit 2013 von dem briti­schen Monats­ma­gazin „Opera“ ausge­richtet. Die Preise sollen hervor­ra­gende Leis­tungen im Bereich der Oper fördern sowie heraus­ra­gende Talente und Nach­wuchs­künstler in die Öffent­lich­keit rücken. Über die Vergabe entscheiden – abge­sehen von einem Leser­preis – Opern­kri­tiker, Admi­nis­tra­toren und Inter­preten aus 20 Ländern.

