Bei den Bayreu­ther Fest­spiele werden in diesem Jahr erst­mals mehr Frauen als Männer am Diri­gen­ten­pult stehen. Mit Simone Young wird zum ersten Mal eine Diri­gentin den „Ring des Nibe­lungen“ in Bayreuth leiten, teilten die Veran­stalter am Donnerstag mit. Die Austra­lierin über­nimmt für Phil­ippe Jordan, der die Diri­gate wegen ander­wei­tiger Verpflich­tungen absagen musste.

Simone Young

Youngs Enga­ge­ment sei Fest­spiel­lei­terin Katha­rina Wagner bereits seit langem ein beson­deres Anliegen gewesen, hieß es. Andere Aufgaben hätten eine Zusam­men­ar­beit bisher jedoch nicht ermög­licht.

Die 112. Ausgabe der Fest­spiele wird am 25. Juli 2024 mit einer Neupro­duk­tion von „Tristan und Isolde“ unter der musi­ka­li­schen Leitung von Semyon Bychkov eröffnet. Wieder­auf­ge­nommen werden „Parsifal“ mit Pablo Heras-Casado am Pult, „Tann­häuser“ mit Nathalie Stutz­mann sowie „Der flie­gende Holländer“ unter der Leitung von Oksana Lyniv, die 2021 als erste Frau in 145 Jahren auf dem Grünen Hügel diri­giert hat.

Das von dem Kompo­nisten Richard Wagner (1813–1883) für seine Werke gegrün­dete Opern­fes­tival hat im vorigen Jahr mehr als 58.000 Besu­cher ange­zogen. Die Gesamt­aus­las­tung aller 31 Vorstel­lungen lag den Angaben zufolge bei 97 Prozent.

