Die Dresdner Musik­fest­spiele wollen vom (heu­tigen) Mitt­woch an den „Zauber“ der Musik beschwören. Unter diesem Motto sind bis zum 10. Juni 65 Kon­zerte an 25 Spiel­stätten geplant. Zur Eröff­nung spielt das Dresdner Fest­spiel­or­chester unter der Lei­tung von Jean-Chris­tophe Spi­nosi auf his­to­ri­schen Instru­menten Mozarts Ouver­türe zur Oper „Die Zau­ber­flöte“ und dessen „Jupiter“-Sinfonie. Bei Beet­ho­vens Kla­vier­kon­zert Nr. 5 ist der Solist Jan Lisiecki erst­mals in seiner Kar­riere an einem his­to­ri­schen Ham­mer­kla­vier zu erleben.

Jan Vogler

Zu den Höhe­punkten der 45. Aus­gabe zählt die zweite „Cel­lo­mania“. Bei dem „Fes­tival im Fes­tival“ prä­sen­tieren Inten­dant Jan Vogler und rund 40 Cel­lo­kol­legen den Facet­ten­reichtum ihres Instru­ments. Erwartet werden etwa Mischa Maisky, Sol Gabetta und die fin­ni­sche Musik­gruppe Apocalyptica.

Dar­über hinaus setzt das Fes­tival auf inter­na­tio­nale Orchester. So prä­sen­tiert das London Phil­har­monic Orchestra das dies­jäh­rige Auf­trags­werk der Dresdner Musik­fest­spiele: Kom­po­nist Thomas Adès ist zugleich der Diri­gent des Abends und wird neben der Urauf­füh­rung seiner Suite nach der Oper „The Tem­pest“ auch sein Werk „In Seven Days“ für Kla­vier und Orchester am Pult leiten. Solist ist der islän­di­sche Pia­nist Víkingur Ólaf­sson. Wei­tere Gäste sind die Wiener Phil­har­mo­niker mit Andris Nel­sons am Pult, das Chamber Orchestra of Europe unter Sir Simon Rattle und das Orchester der Mai­länder Scala mit Musik­di­rektor Ric­cardo Chailly. Renom­mierte Künstler wie der Geiger James Ehnes, die Sopra­nistin Patricia Petibon und der Pia­nist Alex­andre Tha­raud geben ihr Debüt bei dem Festival.

2019 zogen die Dresdner Musik­fest­spiele mit 56 Kon­zerten an 22 Spiel­stätten rund 58.000 Besu­cher an. Corona-bedingt wurde das Fes­tival 2020 abge­sagt. Voriges Jahr gab es im Mai eine Strea­ming-Woche und Anfang Juni 19 Ver­an­stal­tungen vor Live-Publikum. Eine November-Aus­gabe mit wei­teren Kon­zerten musste nach zwei Wochen vor­zeitig beendet werden.

