Die Wiener Staatsoper wurde dreimal beim Österreichischen Musiktheaterpreis 2023 ausgezeichnet. Zusätzlich erhielten das Theater an der Wien, das Tiroler Landestheater Innsbruck und die Volksoper Wien Preise. Die Verleihung fand erstmals wieder in Wien statt. Der Musiktheaterpreis wird für herausragende Leistungen in Oper, Operette, Musical und Ballett verliehen. Es wurden insgesamt Preise in 13 Kategorien sowie zehn Sonderpreise vergeben.