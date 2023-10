Der Gene­ral­mu­sik­di­rektor des Staats­thea­ters Darm­stadt, Daniel Cohen (39), bleibt drei weitere Jahre bis Sommer 2027 im Amt. „Die Vertrags­ver­län­ge­rung von Daniel Cohen ist ein groß­ar­tiges Signal für das Staats­theater Darm­stadt und das hessi­sche Musik- und Thea­ter­leben insge­samt“, sagte Hessens Kunst­mi­nis­terin Angela Dorn (Grüne) am Mitt­woch.

Daniel Cohen

Als GMD habe sich der israe­li­sche Diri­gent gemeinsam mit dem Staats­or­chester, dem Opern­chor und dem Ensemble „auf eine hoch­span­nende musi­ka­li­sche Reise begeben, die noch lange nicht abge­schlossen ist“, erklärte Dorn. „Die Konti­nuität seiner Arbeit am Staats­theater Darm­stadt öffnet einen weiten Hori­zont für gemein­same Entwick­lung und künst­le­ri­sche Perspek­tiven“, fügte Staats­theater-Inten­dant Karsten Wiegand hinzu.

„Mit großer Freude und voller Vertrauen in unsere Zusam­men­ar­beit verpflichte ich mich zu drei weiteren Spiel­zeiten am Staats­theater Darm­stadt“, sagte Cohen, der seit Oktober 2018 Gene­ral­mu­sik­di­rektor ist. „Ich danke meinen Kollegen, dem Orchester, dem Chor, dem Ensemble und dem Leitungs­team, dass sie mich und unser geliebtes Theater durch ihren koope­ra­tiven Geist und ihren uner­müd­li­chen Einsatz für ihre Kunst immer besser machen.“

Der ausge­bil­dete Geiger studierte Diri­gieren in London. Mit der Violine war er über viele Jahre Mitglied des West-Eastern Divan Orchestra von Daniel Baren­boim und dort bis 2011 auch dessen Assis­tent. Cohen diri­gierte mehr­fach an der Staats­oper Berlin und der Deut­schen Oper Berlin und erhielt Enga­ge­ments zur Cana­dian Opera Company, ans Teatro Massimo di Palermo und regel­mäßig an die New Israeli Opera Tel Aviv. Auch als Inter­pret von sinfo­ni­schen Programmen ist er gefragt. Einen Schwer­punkt seiner Arbeit sieht Cohen in der zeit­ge­nös­si­schen Musik.

