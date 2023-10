Der Kompo­nist Ardian Halimi erhält das 6. Hanns-Eisler-Stipen­dium der Stadt Leipzig. Eine Jury wählte den 1990 im Kosovo Gebo­renen unter 47 Bewer­bungen aus, teilte die Stadt am Mitt­woch mit. Die Auszeich­nung sollte ihm am Abend im Gewand­haus von Kultur­bür­ger­meis­terin Skadi Jennicke (Linke) verliehen werden.

Ardian Halimi

Halimi über­zeugte die Jury um den Kompo­nisten und Pianisten Steffen Schlei­er­ma­cher „als inter­es­santer Kompo­nist mit indi­vi­du­eller Hand­schrift, einem bereits recht umfang­rei­chen Werk­ver­zeichnis und einer konti­nu­ier­li­chen Auffüh­rungs­chronik“, hieß es. „Sein Kompo­si­ti­ons­pro­jekt fand das Inter­esse der Jury und wird auch in der beschrie­benen Form reali­sierbar sein.“

Der Stipen­diat erhält 5.000 Euro für den Lebens­un­ter­halt und kann ab Mai 2024 fünf Monate lang kosten­frei in der Geburts­woh­nung von Eisler wohnen, um sich einem zuvor skiz­zierten Arbeits­pro­jekt zu widmen. Das fertige Werk sollen der Pianist Schlei­er­ma­cher und das Ensemble Avant­garde im Oktober 2024 zur Urauf­füh­rung bringen.

Mit dem 2018 erst­mals verge­benen Stipen­dium erin­nert die Stadt an den Kompo­nisten Hanns Eisler, der am 6. Juli 1898 in Leipzig geboren wurde. Er starb am 6. September 1962 in Berlin.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.