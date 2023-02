Der Diri­gent Daniel Baren­boim leitet in der kommenden Woche drei Konzerte des Orches­ters Filar­mo­nica della Scala in Mailand. Der 80-jährige über­nimmt für Daniel Harding, wie das Teatro alla Scala am Sonntag mitteilte. Der Brite habe seine Mitwir­kung aus fami­liären Gründen absagen müssen. Auf dem Programm am 15., 16. und 18. Februar stehen unver­än­dert die Sympho­nien Nr. 39, 40 und 41 von Wolf­gang Amadeus Mozart.

Daniel Baren­boim

Baren­boim war Ende Januar aus gesund­heit­li­chen Gründen als Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Berliner Staats­oper Unter den Linden zurück­ge­treten. Seine geplanten Opern­di­ri­gate über­nehmen andere Kollegen. So steht bei den Vorstel­lungen von Camille Saint-Saëns’ „Samson et Dalila“ am 12., 15. und 18. Februar Thomas Guggeis am Pult der Berliner Staats­ka­pelle. Der ehema­lige Assis­tent Baren­boims (Jahr­gang 1993) hat bereits die Wieder­auf­nahme im Januar einstu­diert und diri­giert. Ende Februar wird Baren­boim selbst wieder zwei Konzerte der Staats­ka­pelle leiten.

