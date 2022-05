Mat­thias Wie­gandt wird neuer Rektor der Hoch­schule für Musik Karls­ruhe. Senat und Hoch­schulrat wählten den Pro­fessor für Musik­ge­schichte und Musik­wis­sen­schaft „mit über­großer Mehr­heit“, wie die Ein­rich­tung am Don­nerstag mit­teilte. Wie­gandt folgt zum Win­ter­se­mester 2022⁄ 23 auf Hartmut Höll, der die Hoch­schule in den ver­gan­genen 15 Jahren leitete.

Mat­thias Wiegandt

Der 1965 in Unna gebo­rene Wie­gandt stu­dierte zwi­schen 1985 und 1991 Musik­wis­sen­schaft, Neuere Deut­sche Lite­ra­tur­ge­schichte, Geschichte und Phi­lo­so­phie an der Albert-Lud­wigs-Uni­ver­sität Frei­burg im Breisgau. Von 1993 bis 2001 war er dort Wis­sen­schaft­li­cher Mit­ar­beiter am Musik­wis­sen­schaft­li­chen Seminar. 2004 wurde Wie­gandt Pro­fessor am Institut für Musik­in­for­matik und Musik­wis­sen­schaft an der Hoch­schule in Karls­ruhe. Seit 2019 ist er Pro­rektor für Lehre, Stu­dien- und Prü­fungs­an­ge­le­gen­heiten und Vor­sit­zender des Pro­mo­tions- und Prüfungsausschusses.

