Michael Schulz bleibt fünf wei­tere Jahre Gene­ral­inten­dant des Musik­thea­ters im Revier (MiR). Mit Gel­sen­kir­chens Ober­bür­ger­meis­terin Karin Welge (SPD) hat Schulz am Don­nerstag einen neuen Ver­trag bis 2028 unter­zeichnet, wie die Stadt mit­teilte. Der Inten­dant sei ein Garant für den Erfolg des Thea­ters, sagte Welge. „Mit seiner Schaf­fens­kraft sendet er auch immer wieder neue Impulse in das Haus und in die Stadt­ge­sell­schaft hinein.“

Michael Schulz

Schulz leitet das MiR seit 2008. Sein Ver­trag wurde nun zum vierten Mal ver­län­gert. Er freue sich, die Geschicke des Hauses wei­terhin lenken zu dürfen, „weil es in Gel­sen­kir­chen immer um etwas geht“, sagte der Gene­ral­inten­dant. Das Bedürfnis der Men­schen, einen Auf­bruch zu wagen, sich selber nicht unter­kriegen zu lassen, präge sein Ver­hältnis und seine Zunei­gung zu der Stadt, dem Publikum und den Mit­ar­bei­tern des Theaters.

Wäh­rend der Pan­demie habe Vieles liegen bleiben müssen, was er nun gemeinsam umsetzen und ermög­li­chen wolle, fügte Schulz hinzu. „Die Trans­for­ma­tion des Thea­ters, der Oper, des Musik­thea­ters, wird uns in den nächsten Jahren kreativ for­dern und begleiten.“ Dafür gebe es keinen bes­seren Ort als mitten im Revier.

Schulz stu­dierte Regie an der Hoch­schule für Musik und Theater Ham­burg. Nach Sta­tionen am Staats­theater Kassel und am Aalto-Theater Essen wirkte er sechs Jahre lang als Opern­di­rektor des Deut­schen Natio­nal­thea­ters Weimar und wech­selte dann nach Gelsenkirchen.

