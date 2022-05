Mit einem zusätz­li­chen Kon­zert startet das dies­jäh­rige Lucerne Fes­tival einen Tag früher als geplant. Bereits am 8. August gas­tiert das Youth Sym­phony Orchestra of Ukraine (YSOU) unter der Lei­tung seiner Grün­derin und Chef­di­ri­gentin Oksana Lyniv. „Wir freuen uns sehr, dass dieses Kon­zert noch so kurz­fristig orga­ni­siert werden konnte“, sagte Inten­dant Michael Hae­f­liger am Don­nerstag. „Es ist uns sehr wichtig, erneut ein Zei­chen der Soli­da­rität mit der Ukraine und für den Frieden zu setzen.“

Youth Sym­phony Orchestra of Ukraine

In dem 2016 gegrün­deten YSOU spielen Musiker im Alter von zwölf bis 22 Jahren, unter anderem aus Kiew, Lwiw, Odessa, Charkiw und Donezk. Auf dem Pro­gramm des Abends steht die Prager Sin­fonie von Wolf­gang Amadé Mozart. Zudem erklingen Werke zweier ukrai­ni­scher Kom­po­nisten, die „Sin­fo­ni­etta“ von Zoltan Almashi sowie die Kam­mer­sin­fonie für Vio­line und Orchester Nr. 1 von Vitaliy Hub­a­renko. Solist ist Andrii Murza.

Lyniv ist Grün­derin und künst­le­ri­sche Lei­terin des LvivMo­zArt Fes­ti­vals und als Gene­ral­mu­sik­di­rek­torin des Teatro Comu­nale di Bologna die erste Chef­di­ri­gentin eines ita­lie­ni­schen Opern­or­ches­ters. 2021 lei­tete sie als erste Frau in der Geschichte der Bay­reu­ther Fest­spiele eine Opern­pro­duk­tion („Der flie­gende Hol­länder“). Der in Odessa gebo­rene Murza ist Künst­le­ri­scher Direktor der Odessa Inter­na­tional Violin Com­pe­ti­tion, er lehrt an der Musik­aka­demie von Odessa und ist Mit­glied der Düs­sel­dorfer Symphoniker.

Das Lucerne Fes­tival wurde 1938 gegründet. Es zählt zu den renom­mier­testen inter­na­tio­nalen Musik­fes­ti­vals und zieht jähr­lich bedeu­tende Orchester und Künstler an. Die dies­jäh­rige Aus­gabe dauert bis zum 11. September.

