Der est­ni­sche Vio­li­nist Hans Chris­tian Aavik erhält den Use­domer Musik­preis 2022. Der 23-Jäh­rige gehöre gegen­wärtig zu den größten Nach­wuchs­ta­lenten unter den Gei­gern Europas, erklärte der Dra­ma­turg des Use­domer Musik­fes­ti­vals, Jan Brach­mann, am Don­nerstag. „Er beherrscht sein Instru­ment tech­nisch auf so hohem Niveau und ver­steht es zugleich, diese Technik in Sprache zu ver­wan­deln. Seine Auf­tritte sind leben­dige Kom­mu­ni­ka­tion in Musik und durch Musik“, sagte Brachmann.

Hans Chris­tian Aavik

Die Aus­zeich­nung ist mit 5.000 Euro dotiert und wird von der Oscar und Vera Ritter-Stif­tung finan­ziert. Zudem ist der Preis mit einem Kon­zert auf der Insel Usedom ver­bunden. Die Ver­lei­hung findet am 28. Sep­tember im Rahmen eines Kon­zerts in Seebad Karls­hagen statt. Dabei prä­sen­tiert Aavik gemeinsam mit seiner Kla­vier­part­nerin Karo­lina Zhu­kova Werke der est­ni­schen Kom­po­nisten Eduard Tubin, Eduard Oja und Heino Eller sowie von deren deut­schem Zeit­ge­nossen Richard Strauss.

Das Use­domer Musik­fes­tival beginnt am 17. Sep­tember. Bis zum 8. Oktober sind rund 35 Kon­zerte mit mehr als 350 Musi­kern geplant. The­ma­ti­scher Schwer­punkt der 29. Aus­gabe ist Est­land. Das Pro­gramm reiche „von tau­send­jäh­riger Folk­lore über klas­sisch-roman­ti­sche Sin­fo­nie­kon­zerte bis hin zu Jazz und Expe­ri­men­tal­kunst der Gegen­wart“, sagte Fes­ti­val­in­ten­dant Thomas Hummel. „Est­land ist musi­ka­lisch ein Riese, der mit Vita­lität und Viel­falt beeindruckt.“

