Franz Welser-Möst hat seine Auftritte mit den Wiener Phil­har­mo­ni­kern bei den Salz­burger Fest­spielen abge­sagt. Der Diri­gent befinde sich mit ortho­pä­di­schen Problemen auf dem Weg der Besse­rung, müsse jedoch auf Anraten seiner Ärzte weitere drei Wochen pausieren, teilten die Veran­stalter am Samstag mit. An seiner Stelle über­nehme Daniel Harding die Konzerte am 20. und 21. August im Großen Fest­spiel­haus. Das Programm mit Werken von György Ligeti und Richard Strauss bleibt unver­än­dert.

Daniel Harding

Welser-Möst (62) wurde Anfang Juli wegen einer akuten ortho­pä­di­schen Erkran­kung behan­delt. Deshalb musste er die musi­ka­li­sche Leitung von Giuseppe Verdis Oper „Macbeth“ bei den Salz­burger Fest­spielen absagen. Die Première und die weiteren Vorstel­lungen über­nahm Phil­ippe Jordan. Welser-Möst war zunächst zuver­sicht­lich gewesen, Ende August wie geplant mit den Wiener Phil­har­mo­ni­kern konzer­tieren zu können.

