Die Cellistin Julia Hagen erhält den „Credit Suisse Young Artist Award“ 2024 des Lucerne Festi­vals. Das gab die Jury um Inten­dant Michael Haef­liger am Dienstag in Wien bekannt. Der Preis ist mit 75.000 Schweizer Franken (rund 79.365 Euro) dotiert. Zudem beinhaltet die Auszeich­nung einen Konzert­auf­tritt mit den Wiener Phil­har­mo­ni­kern beim Lucerne Festival. Dieser wird für öster­rei­chi­sche Musi­kerin am 7. September 2024 unter der Leitung von Chris­tian Thie­le­mann statt­finden.

Julia Hagen

Die 1995 in Salz­burg gebo­rene Hagen begann im Alter von fünf Jahren, Violon­cello zu spielen. Sie studierte in ihrer Heimat­stadt und in Wien sowie an der Univer­sität der Künste Berlin und der Kron­berg Academy. In der laufenden Saison konzer­tiert sie mit Orches­tern wie der Dresdner Phil­har­monie unter Krzy­sztof Urbański, dem Rund­funk-Sinfo­nie­or­chester Berlin unter Andrés Orozco-Estrada und dem Orchestre Phil­har­mo­nique de Radio France unter Mirga Graži­nytė-Tyla. Als Kammer­mu­si­kerin spielte sie unter anderem bereits mit Igor Levit, Renaud Capuçon, Nikolai Lugansky und Sir András Schiff.

Der alle zwei Jahre verlie­hene Young Artist Award ist eine Initia­tive vom Lucerne Festival, den Wiener Phil­har­mo­ni­kern, der Gesell­schaft für Musik­freunde Wien und der Credit Suisse Foun­da­tion. Mit der Auszeich­nung werden junge Musi­ker­per­sön­lich­keiten geehrt und für einen entschei­denden Durch­bruch unter­stützt. Zu den bishe­rigen Preis­trä­gern zählen die Cellistin Sol Gabetta, der Pianist Martin Helm­chen, der Geiger Sergey Khach­a­tryan und zuletzt die Saxo­pho­nistin Valen­tine Michaud.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.