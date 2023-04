Die Sopra­nistin Nina Stemme wird Ehren­mit­glied der Wiener Staats­oper. Mit der Schwedin erhalte „eine der welt­weit bedeu­tendsten Sänge­rinnen diese beson­dere Auszeich­nung“, teilte das Haus am Donnerstag mit. Die Ernen­nung erfolge am 23. April im Anschluss an die Auffüh­rung von Richard Wagners „Lohen­grin“. Darin ist Stemme in ihrem persön­li­chen Rollen­debüt als Ortrud zu erleben.

Nina Stemme

Die in Stock­holm gebo­rene Künst­lerin gastierte erst­mals 2003 im Haus am Ring. Bisher verkör­perte sie dort 15 Rollen in 139 Vorstel­lungen. Nach der Senta in „Der flie­gende Holländer“ sang Stemme „alle großen Partien ihres Fachs und begeis­terte mit einem breit gefä­cherten Reper­toire“, hieß es. Dazu zählten Primadonna/​Ariadne („Ariadne auf Naxos“), Marschallin („Der Rosen­ka­va­lier“), Färberin („Die Frau ohne Schatten“), Sieg­linde und Brünn­hilde („Der Ring des Nibe­lungen“), Leonore („Fidelio“), Minnie („La fanciulla del West“), Leonora („La forza del destino“), Kundry („Parsifal“) und Isolde („Tristan und Isolde“) sowie die Titel­par­tien in „Elektra“ und in „Tosca“. Im Jahr 2012 wurde ihr in der Wiener Staats­oper der Titel „Öster­rei­chi­sche Kammer­sän­gerin“ verliehen.

