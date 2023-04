Unbe­kannte haben an einer Seitentür der Dresdner Semper­oper Pyro­technik gezündet. Durch die nach­fol­gende Explo­sion bohrte sich ein Metall­stück in die Holztür, wie die Poli­zei­di­rek­tion Dresden am Donnerstag mitteilte. Nach bishe­rigem Erkennt­nis­stand sei niemand verletzt worden. Der Sach­schaden an der Tür belaufe sich auf etwa 5.000 Euro.

Semper­oper Dresden mit Thea­ter­platz

Die Tat habe sich in der Nacht zu Mitt­woch ereignet, hieß es. Die Krimi­nal­po­lizei habe Spuren gesi­chert und ermittle wegen Herbei­füh­rens einer Spreng­stoff­ex­plo­sion. Dabei werde auch geprüft, ob die Straftat in Zusam­men­hang mit Ereig­nissen zum Vereins­ge­burtstag der SG Dynamo Dresden stehe. Fans des Fußball­ver­eins hatten zum Tatzeit­punkt an mehreren Orten Pyro­technik abge­brannt, darunter auch auf dem Thea­ter­platz, an dem sich das Opern­haus der Säch­si­schen Staats­oper befindet.

