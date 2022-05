Der künf­tige Inten­dant der Oper Köln, Hein Mul­ders, sieht das Musik­theater finan­ziell unter Druck. Mit seinem Etat komme er schnell an seine Grenzen, sagte der Nie­der­länder im Inter­view mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Samstag). Es habe aber keinen Sinn, „des­wegen auf die Pauke zu hauen – und das tue ich auch nicht“.

Hein Mul­ders

Ent­schei­dend sei, dass die Balance gelinge, kreativ zu sein „mit weniger Mit­teln, als man eigent­lich braucht“. Wenn man diese Mittel dann gleich­mäßig ver­teile, werde „alles irgendwie grau“. Des­halb sei es richtig, „hier und da kräftig zuzu­langen und dafür an anderer Stelle zu sparen“, erklärte Mul­ders und fügte hinzu: „Oper ist nun mal eine teure Kunstform.“

Der bis­he­rige Inten­dant des Essener Aalto-Musik­thea­ters über­nimmt die Oper Köln am 1. Sep­tember. Mul­ders folgt auf Birgit Meyer, die das Haus seit 2012 leitet. Zur Spiel­zeit 2024⁄ 25 soll er die Opern­sparte der Bühnen Köln aus dem Interim im Staa­ten­haus in den sanierten Stamm­sitz am Offen­bach­platz zurückführen.

