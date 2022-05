Die Oper Leipzig hat ihre Pro­be­bühne 1 in Gustav-Bre­cher-Pro­be­bühne umbe­nannt. Kul­tur­bür­ger­meis­terin Skadi Jen­nicke (Linke) und Inten­dant Ulf Schirmer ent­hüllten am Freitag eine Bron­ze­tafel mit Namen, Titel und Lebens­daten Bre­chers. Der jüdi­sche Musiker, Kom­po­nist und Diri­gent war von 1923 bis 1933 Gene­ral­mu­sik­di­rektor und Künst­le­ri­scher Leiter der Leip­ziger Oper.

Skadi Jen­nicke und Ulf Schirmer

Bre­cher hatte erst­malig die Idee, die voll­endeten musik­dra­ma­ti­schen Werke Richard Wag­ners in chro­no­lo­gi­scher Rei­hen­folge auf­zu­führen. Seine Vor­be­rei­tungen für das Mam­mut­pro­jekt endeten, als ihn die Nazis 1933 aus dem Amt drängten.

Die ursprüng­liche Vision Bre­chers greift die Oper Leipzig mit den Fest­tagen „Wagner 22“ in diesem Sommer auf. Vom 20. Juni bis zum 14. Juli werden alle 13 Opern Wag­ners auf­ge­führt. „Gustav Bre­cher dem uner­träg­li­chen Ver­gessen zu ent­reißen, dem er aus­ge­lie­fert wurde, emp­finde ich als Auf­trag und auch Ehre“, sagte Schirmer. Das Pro­gramm mar­kiert auch das Ende seiner Amts­zeit als Gene­ral­mu­sik­di­rektor (seit 2009) und Inten­dant (zusätz­lich seit 2011).

Zu Ehren Bre­chers soll am kom­menden Montag auch ein Stol­per­stein vor dem Haupt­ein­gang des Leip­ziger Opern­hauses ver­legt werden, zwei wei­tere Stol­per­steine am ehe­ma­ligen Wohnort des Ehe­paars Bre­cher in Markleeberg.

