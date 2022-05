Die Mez­zo­so­pra­nistin Teresa Berg­anza ist tot. Sie starb am Freitag in Madrid, wie spa­ni­schen Medien unter Beru­fung auf die Familie berich­teten. Die Sän­gerin wurde 89 Jahre alt. Auf Berg­anzas Wunsch werde es keine Toten­wache oder öffent­liche Beer­di­gung geben. „Ich bin auf die Welt gekommen und nie­mand hat es her­aus­ge­funden, also will ich das­selbe, wenn ich gehe“, wurde die Künst­lerin zitiert.

Teresa Berg­anza (1933–2022)

Die 1933 gebo­rene Berg­anza stu­dierte zunächst Kla­vier, Har­mo­nie­lehre, Kam­mer­musik, Kom­po­si­tion, Orgel und Vio­lon­cello, ent­schied sich dann aber für den Gesang. Ihr offi­zi­elles Debüt gab sie Anfang 1957 bei einem Lie­der­abend in Madrid. Im selben Jahr stand sie erst­mals auf der Opern­bühne, als Dora­bella in Mozarts „Così fan tutte“ beim Fes­tival in Aix-en-Pro­vence. 1959 trat sie an der Wiener Staats­oper und der Lon­doner Royal Fes­tival Hall sauf, 1962 an der Lyric Opera in Chi­cago und in der New Yorker Car­negie Hall.

Zu Berg­anzas berühm­testen Par­tien zählte die Titel­rolle in Georges Bizets „Carmen“. Neben der Oper war sie eine aus­ge­zeich­nete Lied­sän­gerin und eine bedeu­tende Ver­tre­terin der Zar­zuela, einer typisch spa­ni­schen Gat­tung des Musik­thea­ters. 2018 wurde sie mit dem Inter­na­tional Opera Award für ihr Lebens­werk geehrt.

