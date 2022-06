Die New Yorker Phil­har­mo­niker bekommen ab September 2022 wieder ihre vollen Gehälter wie vor der Corona-Pandemie. Damit werden die 2020 zwischen Musi­kern und Manage­ment verein­barten Kürzungen zwei Jahre früher als geplant zurück­ge­nommen, teilte das Orchester am Montag mit. Möglich sei dies durch eine verbes­serte Finanz­lage und die Rück­kehr in die reno­vierte David Geffen Hall, den Konzert­saal der Phil­har­mo­niker, im Oktober 2022.

New York Phil­har­monic

Durch die Corona-bedingten Schlie­ßungen der Konzert­säle schrieben das New York Phil­har­monic im Geschäfts­jahr 2020 opera­tive Verluste in Höhe von zehn Millionen Dollar. Durch die Absage der kompletten Saison 2020⁄ 21 entgingen dem Orchester weitere 21 Millionen Dollar. Um das Ensemble zu erhalten, wurden die Einkommen der Musiker auf 75 Prozent redu­ziert. Anfang 2024 sollten die Gehälter auf 80 Prozent steigen, in der zweiten Jahres­hälfte auf 90 Prozent.

„Unser Orchester hat die letzten Jahre mit Loya­lität, Hingabe und Opfer­be­reit­schaft über­standen, in der Hoff­nung, dass die Rück­kehr in unser Zuhause in der David Geffen Hall das Licht am Ende des Tunnels sein würde“, sagten die Co-Vorsit­zenden des Phil­har­mo­ni­schen Vorstands, Peter W. May und Oscar L. Tang. Geschäfts­füh­rerin Deborah Borda dankte den Musi­kern für ihre Part­ner­schaft und Zusam­men­ar­beit, während man gemeinsam durch eine Zeit großer Unsi­cher­heit navi­gierte.

