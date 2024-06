Ina Karr bleibt fünf weitere Jahre Inten­dantin am Luzerner Theater. Der Vertrag der gebür­tigen Stutt­gar­terin wurde bis 2031 verlän­gert, wie das Haus am Donnerstag mitteilte. „Die ausver­kauften Vorstel­lungen und die stark stei­genden Zuschau­er­zahlen in der aktu­ellen Spiel­zeit geben ihr und ihrem Team auf der ganzen Linie recht“, sagte die Präsi­dentin der Stif­tung Luzerner Theater, Anja Meyer.

Ina Karr

In den ersten drei Jahren ihres Wirkens habe das Theater Auslas­tung und Umsatz um mehr als 25 Prozent stei­gern können, hieß es. Zudem sei es gelungen, das Mehr­spar­ten­haus mit Oper, Schau­spiel, Tanz sowie Kinder- und Jugend­theater als Treff­punkt für Menschen aller Gene­ra­tionen zu etablieren.

Sie freue sich sehr, die Arbeit gemeinsam mit ihrem Team, den Künst­lern und Mitar­bei­tern sowie wie dem Luzerner Sinfo­nie­or­chester und dem Lucerne Festival weiter­zu­führen, erklärte Karr. „Mir ist wichtig, in den kommenden Jahren weiter auf diesem künst­le­ri­schen Niveau Theater in allen seinen Facetten zu machen, die Menschen in Luzern und der Region zu begeis­tern und gleich­zeitig das inter­na­tio­nale Renommee noch weiter zu verstärken.“

Wenige Wochen vor Karrs Vertrags­ver­län­ge­rung ist ein über­ar­bei­teter Projekt­ent­wurf für einen Neubau des Luzerner Thea­ters veröf­fent­licht worden. Im Herbst soll ein Projek­tie­rungs­kredit ins städ­ti­sche Parla­ment einge­bracht werden. Im Winter 2025 könnte eine Volks­ab­stim­mung darüber statt­finden.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.