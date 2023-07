Die Prorek­torin der Hoch­schule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin, Andrea Tober, wird neue Rektorin. Der Erwei­terte Akade­mi­sche Senat wählte die Profes­sorin mit abso­luter Mehr­heit im ersten Wahl­gang, wie die Einrich­tung am Donnerstag mitteilte. Tobers vier­jäh­rige Amts­zeit beginnt zum Winter­se­mester 2023⁄ 24 . Die neue Rektorin folgt auf Sarah Wedl-Wilson, deren Amts­ge­schäfte sie bereits im April über­nommen hat, als die Britin zur Staats­se­kre­tärin für Kultur im Berliner Senat berufen wurde.

Andrea Tober

Tober erklärte, sie wolle den Zusam­men­halt und den Gemein­schafts­sinn an der „Eisler“ stärken, die Studenten für gesell­schaft­liche Themen und neue künst­le­ri­sche Räume sensi­bi­li­sieren. Hoch­schule solle die Studenten „befä­higen und ermu­tigen, ihren Weg zu finden, Selbst­wirk­sam­keit zu entfalten, ihre Zukunft zu gestalten in einer Berufs­wirk­lich­keit, die wir alle nicht kennen“, sagte die desi­gnierte Rektorin.

Die 1972 in Herford gebo­rene Musi­kerin, Musik­päd­agogin und Kultur­ma­na­gerin unter­richtet seit 2012 als Profes­sorin für Self­ma­nage­ment und Musik­ver­mitt­lung an der Eisler-Hoch­schule und leitete parallel dazu bis 2020 das Educa­tion-Programm der Berliner Phil­har­mo­niker. Im Oktober 2019 wurde sie zur Prorek­torin gewählt und brachte den Digi­ta­li­sie­rungs­pro­zess inner­halb der Hoch­schule voran.

Tober studierte Musik mit dem Haupt­fach Quer­flöte sowie Germa­nistik im Lehramt in Essen und Hannover, unter­rich­tete an Schulen, Musik­schulen sowie Musik­hoch­schulen, konzer­tierte in verschie­denen Kammer­mu­sik­for­ma­tionen und war Mana­gerin verschie­dener Festi­vals und Ensem­bles.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.