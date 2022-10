Die Fest­spiele Meck­len­burg-Vorpom­mern zeichnen Nach­wuchs­mu­siker aus, die mit ihren Konzerten beim dies­jäh­rigen Festival über­zeugt haben. Die Flötistin José­phine Olech erhält den mit 5.000 Euro dotierten Solis­ten­preis, teilten die Veran­stalter am Donnerstag mit. Der Publi­kums­preis in glei­cher Höhe geht an die Harfe­nistin Agnès Clèment. Den Ensem­ble­preis und 10.000 Euro erhält das Barock­ensemble Le Consort. Alle Preis­träger dieses Jahres kommen aus Frank­reich.

Preis­träger der Fest­spiele MV 2022

Die Auszeich­nungen sollen im Rahmen eines Gala-Konzertes Ende Juli 2023 verliehen werden. Alle Musiker hätten „bei ihren Auftritten im Fest­spiel­sommer mit ihrem heraus­ra­genden Können und ihren mitrei­ßenden Inter­pre­ta­tionen begeis­tert und gezeigt, dass unsere »Junge Élite« das Funda­ment der Fest­spiele Meck­len­burg-Vorpom­mern ist“, sagte Inten­dantin Ursula Hasel­böck.

Mit der 1995 gegrün­deten Konzert­reihe „Junge Élite“ bietet das Festival jungen Musi­kern aus aller Welt eine Bühne und die Chance auf einen der Nach­wuchs­preise. Viele der Ausge­zeich­neten kehren später regel­mäßig zu den Fest­spielen zurück, darunter heutige Stars wie Julia Fischer, Daniel Hope oder Daniel Müller-Schott.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.