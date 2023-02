Das Rheingau Musik Festival (RMF) lädt nach der Corona-Zeit neben hoch­ka­rä­tigen Künst­lern wieder Klang­körper mit großer Beset­zung ein. Das Programm umfasst in diesem Jahr 164 Konzerte an 29 Spiel­stätten, sagte Inten­dant und Geschäfts­führer Michael Herr­mann am Dienstag in Oestrich-Winkel.

PK Rheingau Musik Festival 2023

„Mit über 140.000 Karten bieten wir unserem Publikum 2023 mehr Karten denn je an“, fügte Geschäfts­führer Marsi­lius Graf von Ingel­heim hinzu. „Somit sind wir erneut das größte privat­wirt­schaft­lich finan­zierte Festival in Europa und bauen auf dem Erfolg des vergan­genen Jahres auf.“ Bereits zwei Wochen nach dem Vorver­kaufs­start für die Förder­ver­eins­mit­glieder verzeichne man eine sehr große Nach­frage nach fast allen Formaten des Festi­val­som­mers.

Das Programm vom 24. Juni bis zum 2. September prägen im Beson­deren fünf Fokus-Künstler: der Geiger Daniel Hope, die Cellistin Sol Gabetta, die Hornistin Sarah Willis, der Schlag­zeuger Martin Grubinger und der Jazz-Musiker Götz Alsmann. In einem Gustav-Mahler-Schwer­punkt erklingen unter anderem die Sinfo­nien Nr. 2, 4 und 9 im Original sowie die 3. Sinfonie in einer Bear­bei­tung für Kammer­or­chester und ‑chor.

Zu den Gästen der 36. RMF-Ausgabe zählen Musiker wie Avi Avital, Khatia Bunia­tish­vili, Renaud Capucon und Maria Duenas sowie Klang­körper wie das L’Orchestra dell’Accademia Nazio­nale di Santa Cecilia unter der Leitung von Gianan­drea Noseda, das Gewand­haus­or­chester Leipzig mit Herbert Blom­stedt und das London Phil­har­monic Orchestra unter Edward Gardner.

Der Gesamt­etat des Festi­vals beläuft sich nach Veran­stal­ter­an­gaben auf acht Millionen Euro. Finan­ziert wird es über Spon­soren, Spenden und Mitglieds­bei­träge des Förder­ver­eins.

