Der Cemba­list und Pianist Andreas Staier ist mit der Bach-Medaille der Stadt Leipzig ausge­zeichnet worden. Die Ehrung wurde ihm am Freitag im Anschluss an ein Recital des Künst­lers im Fest­saal des Alten Rathauses Leipzig über­reicht, wie das Bach-Archiv mitteilte.

Bach-Medaille an Andreas Staier (M.)

Staier zähle zu den renom­mier­testen Bach-Inter­preten unserer Zeit, würdigte Torsten Bonew, Erster Bürger­meister und Beigeord­neter für Finanzen der Stadt Leipzig, den Künstler. „Mit seinen einzig­ar­tigen krea­tiven Visionen und seinem außer­ge­wöhn­li­chen Talent berei­chert er das Publikum. Seine Werke sind eine inspi­rie­rende Quelle der Schön­heit und des Ausdrucks.“

Der in Göttingen gebo­rene Staier konzer­tiert sowohl am Cembalo als auch am Hammer­kla­vier regel­mäßig mit Ensem­bles wie dem Frei­burger Barock­or­chester, dem Concerto Köln oder dem Orquestra Barroca Casa da Música Porto. Von 2011 bis 2021 war er Artist in Resi­dence an der Opéra de Dijon. Seit einigen Jahren arbeitet er zudem als Diri­gent und Orches­ter­leiter.

Mit der aus Meißner Porzellan gefer­tigten Medaille werden seit 2003 im Rahmen des jähr­li­chen Leip­ziger Bach­fests beson­dere Verdienste um die Pflege des Werkes von Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) gewür­digt. Zu den bishe­rigen Preis­trä­gern gehören Gustav Leon­hardt, Helmuth Rilling, Phil­ippe Herre­weghe, Angela Hewitt, die Akademie für Alte Musik Berlin und zuletzt der Thoman­erchor Leipzig.

Das Bach­fest 2024 dauert noch bis zum 16. Juni und steht unter dem Motto „CHORal TOTAL“.

