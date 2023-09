Die Fest­spiele Meck­len­burg-Vorpom­mern haben in diesem Sommer rund 65.000 Besu­cher ange­zogen, von 132 Veran­stal­tungen waren 57 ausge­bucht. „Wir freuen uns über stei­gende Ticket­ver­käufe und die Rück­kehr des Publi­kums in die Konzerte“, sagte Inten­dantin Ursula Hasel­böck am Donnerstag. 2022 waren 59.600 Menschen zu 141 Veran­stal­tungen gekommen. Aller­dings sei man noch nicht wieder auf demselben Niveau wie vor der Pandemie. Im Sommer 2019 hatte das Festival mit 84.500 Gästen das zweit­beste Ergebnis ihrer Geschichte erzielt.

Martynas Levi­ckis

Gründe für das lang­sa­mere Zuschau­er­wachstum seien die gestie­genen Lebens­hal­tungs­kosten und „die sehr hohen Hotel­preise im Land“, erklärte Hasel­böck. „Uns als Veran­stalter trifft die gene­relle Preis­stei­ge­rung natür­lich eben­falls sehr.“ Trotzdem wolle man weiterhin „vergleichs­weise güns­tige Tickets und somit Kultur für alle“ anbieten, auch in länd­li­chen, nicht touris­ti­schen Ecken des Landes, betonte die Inten­dantin.

Seit dem 17. Juni bietet das Festival Orches­ter­kon­zerte mit bekannten Solisten und Nach­wuchs­mu­si­kern, Jazz und elek­tro­ni­sche Musik, Kammer­musik und Tanz, Fami­li­en­kon­zerte sowie mehr­tä­gige Themen­schwer­punkte. „Ein ganz großes Danke­schön gilt unserem Preis­träger in Resi­dence Martynas Levi­ckis, dessen 27 Auftritte mit seinem Akkor­deon wahre Begeis­te­rungs­stürme auslösten“, sagte Hasel­böck.

Zu den 84 Spiel­stätten im ganzen Bundes­land zählen Guts­häuser und Dorf­kir­chen, Open Airs im Schloss­park Flee­sensee und vor Schloss Bothmer sowie das „Kleine Fest im großen Park“ in Ludwigs­lust. Beim Abschluss­kon­zert am kommenden Sonntag in der St.-Georgen-Kirche Wismar inter­pre­tieren das NDR Elbphil­har­monie Orchester unter Juraj Valčuha die 5. Sinfonie von Prokofjew und das 2. Klavier­kon­zert von Rach­ma­ninow. Solistin ist Anna Vinnit­skaya.

Die Fest­spiele Meck­len­burg-Vorpom­mern zählen zu den drei führenden klas­si­schen Musik­fes­ti­vals in Deutsch­land.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.