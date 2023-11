Der Warn­streik im öffent­li­chen Dienst der Länder wirkt sich auch auf den Spiel­plan der Baye­ri­schen Staats­oper aus. Wie das Haus am Dienstag mitteilte, wird Gioa­chino Rossinis Oper „Il barbiere di Sivi­glia“ am Mitt­woch (15. November) in konzer­tanter Form aufge­führt.

Baye­ri­sche Staats­oper, Zuschau­er­raum

Die Vorstel­lung findet vor dem „Eisernen Vorhang“ statt. Die Solisten singen in Maske und Kostüm auf einer verbrei­terten Vorbühne. Das Orchester spielt im Orches­ter­graben. Teile des Chores sind in den Logen. In den Haupt­rollen sind Josh Lovell als Graf Alma­viva, Misha Kiria als Bartolo, Tara Erraught als Rosina und Sean Michael Plumb als Figaro zu erleben. Die musi­ka­li­sche Leitung hat Anto­nino Fogliani.

Karten­be­sitzer, die die Auffüh­rung nicht konzer­tant besu­chen möchten, könnten ihre Tickets bis zum 22. November 2023 zurück­geben, hieß es.

