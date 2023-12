Mit einem Bene­fiz­kon­zert rufen die Berliner Phil­har­mo­niker zur Frei­las­sung aller israe­li­schen Geiseln und zum Schutz der paläs­ti­nen­si­schen und israe­li­schen Zivil­be­völ­ke­rung auf. Unter dem Titel „Gemeinsam für Mensch­lich­keit“ erwarten das Orchester und sein Chef­di­ri­gent Kirill Petrenko namhafte Musiker wie die Pianistin Martha Arge­rich, den Bariton Thomas Hampson, die Sopra­nistin Anna Prohaksa und den Geiger Chris­tian Tetzlaff.

Berliner Phil­har­mo­niker

Bei dem Konzert am 20. Dezember im Großen Saal der Phil­har­monie sollen Spenden für drei Projekte gesam­melt werden, teilte das Orchester am Donnerstag mit: das israe­li­sche „Abducted and Missing Fami­lies Forum“ mit der Initia­tive „Bring Them Home Now“ sowie zwei Frie­dens­or­ga­ni­sa­tionen in Israel und Paläs­tina, „Women Wage Peace“ und „Women of the Sun“, die sich gemeinsam für einen dauer­haften Frieden zwischen den beiden Völkern einsetzen.

Mitglieder der Berliner Phil­har­mo­niker werden Kammer­musik- und Solo­werke inter­pre­tieren. Mit dem Pianisten Iddo Bar-Shai, dem Oud-Spieler Taiseer Elias und den Sänge­rinnen Noa und Mira Awad wirken auch israe­li­sche und paläs­ti­nen­sisch-israe­li­sche Künstler mit. Das Programm endet mit Max Bruchs Orches­ter­werk Kol Nidrei, gespielt von den Berliner Phil­har­mo­ni­kern unter der Leitung von Kirill Petrenko; Solist ist Amihai Grosz, Solo­brat­scher des Orches­ters.

