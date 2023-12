Die slowe­ni­sche Cellistin Ema Krečič hat den „The Sir Ian Stoutzker Prize“ 2023 und 20.000 Euro gewonnen. Die 25-Jährige setzte sich unter sechs Fina­listen durch, wie die Univer­sität Mozar­teum Salz­burg am Donnerstag mitteilte. Krečič spiele mit tech­ni­scher Perfek­tion und herz­er­fri­schender Musi­ka­lität: „Nicht nur am Cello, sondern auch als feiner lyri­scher Sopran zeigte sie ihr großes Können. Ihre Beiträge vom slowe­ni­schen Volks­lied bis zur Moderne hat sie selbst mit Charme mode­riert“, lobte Juror Gott­fried Franz Kasparek am Mitt­woch­abend.

The Sir Ian Stoutzker Prize 2023

Den mit 1.000 Euro dotierten Publi­kums­preis erhielt mit Valerie Fritz eben­falls eine Cellistin. Sie erhielt, wie auch die weiteren Fina­listen Bálint Kovács (Block­flöte), Bianca Maria Fiorito (Flöte), Lorenz Karls (Violine) und Wen-Cheng Wei (Block­flöte), zudem 1.000 Euro für ihre Präsen­ta­tion. Insge­samt hatten 19 Studenten der Univer­sität Mozar­teum an dem Wett­be­werb teil­ge­nommen.

„The Sir Ian Stroutzker Prize“ wurde 2019 erst­mals ausge­lobt. Der Preis zeichne eine heraus­ra­gende studen­ti­sche Persön­lich­keit aus, die mit musi­ka­li­scher Gestal­tungs­kraft, Poesie und einzig­ar­tiger Ausstrah­lung zu über­zeugen versteht, hieß es. Im jähr­li­chen Wechsel werden Darbie­tungen aus dem Instru­men­tal­be­reich und dem Gesang bewertet. Förderer des Preises ist der briti­sche Geschäfts­mann und Phil­an­throp Sir Ian Stoutzker, der gemeinsam mit dem Geiger Yehudi Menuhin 1977 die Orga­ni­sa­tion Live Music Now grün­dete.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.