Die Münchner Phil­har­mo­niker und die baye­ri­sche Landes­haupt­stadt planen ein Soli­da­ri­täts­kon­zert für Münchens israe­li­sche Part­ner­stadt Be’er Sheva. Damit wolle man ein Zeichen gegen Anti­se­mi­tismus setzen und den Zusam­men­halt mit allen in Deutsch­land lebenden Juden zum Ausdruck bringen, hieß es in einer gemein­samen Mittei­lung vom Donnerstag. Das Konzert findet am 17. Januar 2024 in der Isar­phil­har­monie statt. Unter der Leitung von Zubin Mehta spielt das Orchester die 2. Symphonie und das 2. Klavier­kon­zert von Johannes Brahms, Solist ist Yefim Bron­fman.

Münchner Phil­har­mo­niker

München und Be’er Sheva verbindet seit 2021 eine Städ­te­part­ner­schaft. Nach dem Über­fall der Isla­misten auf Israel am 7. Oktober hat der Münchner Stadtrat beschlossen, eine Million Euro zur Verfü­gung zu stellen. Mit dem Geld will Be’er Sheva einen Notfall­fonds einrichten, um die durch die Terror­akte und den andau­ernden Rake­ten­be­schuss entstan­denen Heraus­for­de­rungen zu bewäl­tigen. Daneben hat das Soroka Medical Center in Be’er Sheva, das größte Kran­ken­haus in Südis­rael, um finan­zi­elle Unter­stüt­zung zur Beschaf­fung medi­zi­ni­scher Ausrüs­tung gebeten. Dafür wollen München bei dem Konzert Spenden sammeln.

„Unsere Part­ner­stadt leidet noch immer unter dem Terror der Hamas“, sagte Ober­bür­ger­meister Dieter Reiter (SPD). „Es ist nicht nur ein Zeichen der Soli­da­rität, sondern auch eine Selbst­ver­ständ­lich­keit, dass München in dieser Situa­tion soli­da­risch an der Seite Israels und ihrer Part­ner­stadt steht und dass wir helfen, wo wir können.“

