Die insti­tu­tio­nell geför­derten Theater und Orchester in Thüringen erhalten in den kommenden Jahren stei­gende Unter­stüt­zung. Die Staats­kanzlei und die Kommunen unter­zeich­neten am Donnerstag Finan­zie­rungs­ver­ein­ba­rungen für die Jahre 2025 bis 2032. „Wir schaffen so die notwen­dige Planungs­si­cher­heit und eine gesi­cherte Exis­tenz für den frucht­baren Nähr­boden hoch­wer­tiger kultu­reller Ange­bote im Land“, sagte Kultur­mi­nister Benjamin-Imma­nuel Hoff (Linke).

In diesem Jahr erhalten die zwölf Häuser und Klang­körper gut 83 Millionen Euro. Die neue Verein­ba­rung sieht für 2025 knapp 102 Millionen Euro Landes­mittel vor. Bis 2032 soll der jähr­liche Betrag auf mehr als 115 Millionen Euro wachsen. Die Kommunen steuern Anteile in unter­schied­li­cher Höhe dazu.

Der jetzt erzielte Abschluss ist Ergebnis von Gesprä­chen, die seit dem Früh­jahr 2022 geführt wurden. Ein beson­deres Augen­merk lag auf der Finan­zie­rung allge­meiner Tarif­stei­ge­rungen bis hin zur Ermög­li­chung des Flächen­ta­rifs für fast alle geför­derten Einrich­tungen.

