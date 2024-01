Ingo Metz­ma­cher lässt seinen Vertrag als Inten­dant der Kunst­fest­spiele Herren­hausen 2025 auslaufen. „Nach zehn Jahren in dieser Verant­wor­tung möchte ich mich wieder verstärkt meiner Tätig­keit als Diri­gent widmen“, erklärte der 66-Jährige am Montag. Er danke den Verant­wort­li­chen der Stadt Hannover, dass sie ihm das Festival so lange anver­traut haben. „Und ich hoffe und wünsche, dass es unter einer neuen Leitung in Zukunft noch weiter wachsen und sich entwi­ckeln möge.“

Ingo Metz­ma­cher

Metz­ma­cher hatte die Leitung der Kunst­fest­spiele 2015 von Grün­dungs­in­ten­dantin Elisa­beth Schweeger über­nommen. Der gebür­tige Hanno­ve­raner erschloss neben den Herren­häuser Gärten neue Spiel­stätten in der Stadt. Konzerte renom­mierter inter­na­tio­naler Künstler prägen seine Amts­zeit ebenso wie junge, unbe­kann­tere Künstler mit expe­ri­men­tellen Formaten. 2020 und 2021 konnte das Festival trotz Coro­na­pan­demie mit Publikum vor Ort statt­finden. Bei seiner 14. Ausgabe 2023 erreichte das Festival mit rund 20.000 Besu­chern einen Publi­kums­re­kord.

Die nächsten Kunst­fest­spiele Herren­hausen finden vom 16. Mai bis zum 2. Juni 2024 statt. Im Mittel­punkt steht Leonard Bern­steins Musik­thea­ter­stück „Mass“ für Sänger, Schau­spieler und Tänzer unter der musi­ka­li­schen Leitung von Metz­ma­cher. Das gesamte Festi­val­pro­gramm soll im Februar bekannt­ge­geben werden.

