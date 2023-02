Der fran­zö­si­sche Diri­gent Samy Rachid wird neuer Assis­tenz­di­ri­gent beim Boston Symphony Orchestra (BSO). Der 1993 Gebo­rene über­nimmt den Posten ab Oktober 2023 und für zwei Jahre, teilte das Orchester am Mitt­woch mit. Rachid folgt auf Anna Rakitina und wird neben dem 2021 ernannten Earl Lee zweiter Assis­tenz­di­ri­gent.

Samy Rachid

Rachid, der unter anderem an der Hoch­schule für Musik Basel studiert hat, war zunächst Cellist des Arod Quar­tetts und konzen­triert sich seit 2021 auf das Diri­gieren. In der Saison 2022⁄ 23 ist er Musik­di­rektor des fran­zö­si­schen Orchestre Elektra.

„Samys beein­dru­ckende inter­na­tio­nale Leis­tungen als Cellist wie auch seine aufstre­benden Fähig­keiten als Diri­gent von großer Indi­vi­dua­lität und Einsicht machen ihn zu einer beson­ders span­nenden Wahl für das BSO“, erklärte der Vize­prä­si­dent für künst­le­ri­sche Planung des Orches­ters, Anthony Fogg.

„Ich bin über­glück­lich, der Familie des Boston Symphony Orchestra beizu­treten“, sagte Rachid. Die klas­si­sche Musik habe er mit einer Aufnahme von Charles Munch mit dem BSO entdeckt. Die Zusam­men­ar­beit mit Chef­di­ri­gent Andris Nelsons und den Musi­kern des Orches­ters sei ihm eine große Ehre. Sein Debüt am Pult des BSO gibt er während des Tangle­wood-Festi­vals im Sommer 2024. In der Saison 2024⁄ 25 folgen Abon­ne­ments­kon­zerte in der Boston Symphony Hall.

