Die Planungen für den Bau eines neuen Opern­hauses in Düssel­dorf schreiten voran. Ober­bür­ger­meister Stephan Keller (CDU) präsen­tierte am Mitt­woch sieben Entwürfe, vier für den mögli­chen Standort Hein­rich-Heine-Allee und drei für die Straße Am Wehr­hahn. Die Arbeiten wurden durch ein unab­hän­giges Preis­ge­richt aus 40 Einrei­chungen ausge­wählt.

Vorstel­lung Entwürfe für

Neubau Opern­haus Düssel­dorf

Das Ergebnis des Ideen­wett­be­werbs unter­streiche die beson­dere Wert­schät­zung für den Standort an der Hein­rich-Heine-Allee im Herzen der Stadt, sagte Keller. „Und ich darf betonen, dass dies auch mein Favorit ist.“ Dort könnte ein Opern­haus der Zukunft gebaut werden und dies unter Berück­sich­ti­gung aller Belange wie dem Schutz der Natur. Lösungen für eine Inte­rims­spiel­stätte würden bereits disku­tiert. Um den finan­zi­ellen Aufwand gering zu halten, suche man ein passendes Objekt im städ­ti­schen Eigentum.

Auf Basis des Wett­be­werbs­er­geb­nisses formu­liert die Verwal­tung der Landes­haupt­stadt nun eine Stand­ort­emp­feh­lung. Über diese soll der Stadtrat am 15. Juni entscheiden. „Für die Deut­sche Oper am Rhein ist zentral, dass die Entwürfe in der Lage sind, das Raum- und Funk­ti­ons­pro­gramm für einen zukunfts­fä­higen, quali­tativ hoch­wer­tigen Opern­be­trieb voll­um­fäng­lich und kompro­misslos abzu­bilden“, erklärte die Kultur-Beigeord­nete Miriam Koch.

Fach­in­ge­nieure hatten das jetzige Düssel­dorfer Opern­haus unter­sucht und zahl­reiche bauliche, tech­ni­sche und funk­tio­nale Mängel fest­ge­stellt. Das 1875 als Stadt­theater errich­tete Gebäude sei nicht für einen zukunfts­fä­higen Opern­spiel­be­trieb ausge­richtet, hieß es. Allein seit Oktober 2017 wurden mehr als zehn Millionen Euro in Sanie­rungs­maß­nahmen inves­tiert. Die Kosten für das neue Opern­haus werden auf mindes­tens 716 Millionen Euro geschätzt.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.