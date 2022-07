Die Bayreu­ther Fest­spiele müssen Diri­genten umbe­setzen: Wie die Veran­stalter am Freitag mitteilten, wird Markus Poschner die Neupro­duk­tion der Oper „Tristan und Isolde“ leiten. Der dafür ursprüng­lich vorge­se­hene Corne­lius Meister könne sich dadurch voll­kommen auf die Endproben für den neuen „Ring des Nibe­lungen“ konzen­trieren. Der Stutt­garter Gene­ral­mu­sik­di­rektor ist kurz­fristig für Pietari Inkinen einge­sprungen. Der Finne musste das Dirigat der Tetra­logie „zu seinem größten Bedauern“ wegen einer „schwer­wie­genden Corona-Erkran­kung“ abgeben, erklärte Festi­val­spre­cher Hubertus Herr­mann.

Markus Poschner, Corne­lius Meister

Die Richard-Wagner-Fest­spiele werden am 25. Juli mit „Tristan und Isolde“ eröffnet. Der „Ring“-Zyklus startet am 31. Juli. Das Opus magnum in der Regie des Öster­rei­chers Valentin Schwarz und mit Inkinen am Pult war bereits für 2020 geplant. Damals mussten die Bayreu­ther Fest­spiele wegen der Corona-Pandemie komplett abge­sagt werden. Im kommenden Jahr soll Inkinen die musi­ka­li­sche Leitung beim „Ring“ über­nehmen und Meister bei „Tristan und Isolde“.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.