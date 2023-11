Das Klavier-Festival Ruhr trauert um Franz Xaver Ohnesorg. Wie die Veran­stalter am Mitt­woch mitteilten, ist der lang­jäh­rige Inten­dant am Diens­tag­abend „völlig über­ra­schend“ gestorben. Man habe die Nach­richt „fassungslos und erschüt­tert aufge­nommen“. Ohnesorg wurde 75 Jahre alt.

Franz Xaver Ohnesorg (1948–2023)

Der in Ober­bayern gebo­rene Kultur­ma­nager war ab 1996 Künst­le­ri­scher Leiter des Klavier-Festi­vals Ruhr. 2005 wurde er zu dessen Inten­danten berufen. Ende des Jahres wollte er seinen Vertrag auslaufen lassen. Für den 25. November plante Ohnesorg eine Benefiz-Gala mit welt­be­kannten Künst­lern wie Martha Arge­rich, Anne-Sophie Mutter und Lang Lang, um sich von seinem Publikum zu verab­schieden. Das ausver­kaufte Konzert in der Phil­har­monie Essen werde nun zu seinem Gedenken statt­finden, hieß es.

„Mit Franz Xaver Ohnesorg verlieren wir einen leiden­schaft­li­chen Künstler und Kultur­ma­nager, der sich wie kaum ein Zweiter unschätz­bare Verdienste für die Kultur­land­schaft Nord­rhein-West­fa­lens erworben hat“, erklärte NRW-Kultur­mi­nis­terin Ina Brandes (CDU). Sein Enga­ge­ment für das Klavier-Festival Ruhr sei ein blei­bender Schatz, der Strahl­kraft weit über das Bundes­land entwi­ckelt hat.

Das Klavier-Festival Ruhr zieht jedes Jahr mehr als 50.000 Besu­cher an, außer in der Corona-Zeit. Ohnes­orgs Nach­fol­gerin, die Musik- und Kultur­wis­sen­schaft­lerin Katrin Zagrosek (Jahr­gang 1975) über­nimmt die Inten­danz zum 1. Januar 2024. Bereits zum 1. April 2023 wurde sie neben Ohnesorg in den Vorstand der Stif­tung Klavier-Festival Ruhr und in die Geschäfts­füh­rung der Klavier-Festival Ruhr Spon­so­ring und Service GmbH bestellt.

